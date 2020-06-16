PTT saat kaçta açılıyor, kapanıyor? PTT çalışma saatleri hafta içi ve Cumartesi

Açılımı Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü olan PTT merkezleri corona virüsle mücadele sürecinde belli şubeleriyle ve belli saat aralığında hizmet veriyordu. Normalleşmenin ikinci aşamasının yaşandığı şu günlerde tüm illerden binlerce vatandaş işlerini mesai saatlerinde halledebilmek için PTT çalışma saatlerini araştırmaya başladı. İşte tüm bilgiler…



PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR, SAAT KAÇTA KAPANIYOR?



Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kısaca PTT vatandaşların en çok işlem yaptığı kurumlardan biridir. PTT'de HGS yüklemeleri, PTT sigorta, PTT kargo, posta, bankacılık, lojistik gibi birçok alanda hizmet vermektedir. Ayrıca birçok kurumun fatura ödemeleri yine PTT üzerinden yapıldığı için vatandaşlar şubelerde yoğunluk oluşturmaktadır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında PTT şubelerine artık topluca giriş yapılamamaktadır. İçeriye sosyal mesafe kurallarına göre müşteri alınmaktadır. Bunun için PTT açılış saatini dikkate alarak vatandaşların şubeye gitmeleri gerekmektedir.

PTT açılış saati sabah saat 08.30 olarak belirlenmiştir. PTT öğle arası mola saati saat 12.30 ile 13.30 arasıdır. PTT kapanış saati ise 17.30 olarak belirlenmiştir.



PTT CUMARTESİ AÇIK MI?



Bir diğer merak edilen konu PTT hafta sonu açık mı kapalı mı? Sorusu. PTT cumartesi günleri belirli saate kadar çalışmaktadır. Fakat her şube cumartesi günü açık değildir. PTT'nin belirlemiş olduğu bazı bölgedeki şubeler sabah 8.30'dan 13.30'a kadar hizmet vermektedir.