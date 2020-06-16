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    • Ekonomi
    • 16.06.2020 18:16
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    • 16.06.2020 18:16
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    nasıl alınır? Ziraat – Halkbank – Vakıfbank nasıl yapılır? Geri ödeme tablosu…

    nasıl alınır? Üç kamu bankasından sosyal hayata destek sağlayacak krediler açıklandı. Sosyal hayatın canlanması ve vatandaşların rahat bir nefes alması için taşıt, konut, beyaz eşya ve tatil kredileri açıklandı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tatil kredilerini ve faiz oranlarını açıkladı. Peki, ? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank nasıl yapılır? Anlaşmalı firmalardan tatil paketi satın almak isteyen kişilere 10 bin TL’ye kadar 6 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak.

    Tatil kredisi nasıl alınır? Ziraat – Halkbank – Vakıfbank tatil kredisi başvuru nasıl yapılır? Geri ödeme tablosu…

    6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli 10.000 TL nasıl alınır? Ziraat, Halkbank, Vakıfbank nasıl yapılır? Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar uygun vade koşullarıyla tatil kredilerinden faydalanmak istiyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan destek paketleriyle ekonomide canlılık sağlanacak. Böylelikle vatandaşlar kredi çekerek tatil yapmanın keyfine varacak. Bu yaz tatil yapacak kişiler 36 ay boyunca geri ödeme fırsatından faydalanabilecek. Peki, ? İşte tatil kredisinin detayları…

    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçiriliyor.

    3 BANKA TATİL KREDİSİ VERİYOR

    Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığıyla maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra turizm sektörünü desteklemek amacıyla kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.

    Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0,67'ye denk gelecek.

    Uygulamaya dahil olacak firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.

    Örnek ödeme tablosu şöyle:

    Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL)

    10.000 6+30=36 421 11.789

    Kredi kartına 3 ay ödemesiz 18 ay taksit imkanı

    Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlara tatil paketleri, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri imkanı sağlanacak.

    Üye iş yeri kampanya anlaşması yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.Tatil destek kredi paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.

    Haberler Ekonomi Tatil kredisi nasıl alınır? Ziraat – Halkbank – Vakıfbank tatil kredisi başvuru nasıl yapılır? Geri ödeme tablosu…
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