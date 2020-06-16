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    • Ekonomi
    • 16.06.2020 14:53
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    • 16.06.2020 14:53
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    Dev projede sona doğru! Türkiye'nin en büyüğü olacak

    'e yapılan ve tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli'nde, gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı.

    Dev projede sona doğru! Türkiye'nin en büyüğü olacak

    Artvin'de yapımı tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te 211 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.
    Dev projede sona doğru! Türkiye'nin en büyüğü olacak

    DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde baraj gövde betonu dökülmesi çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği belirtildi.
    Dev projede sona doğru! Türkiye'nin en büyüğü olacak

    Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliğinin 211 metreye yükseldiğine işaret edilen açıklamada, "Dökülen gövde beton miktarı 3 milyon 138 bin 297 metreküp seviyesine ulaşmıştır. Baraj genelinde şu an için yaklaşık yüzde 79'luk fiziki gerçekleşme sağlandı." ifadesine yer verildi.
    Dev projede sona doğru! Türkiye'nin en büyüğü olacak

    Açıklamada, Yusufeli Barajı'nın 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacağına dikkat çekilerek, tesisin kurulu gücünün 558 megavat, yıllık enerji üretiminin 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacağı kaydedildi.
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