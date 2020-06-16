Altın fiyatları için dikkat çeken tahmin! Altın fiyatlarındaki yükseliş ona bağlı!

"LİKİDİTE ARTIKÇA ALTINA TALEP ARTAR"

Altının hem enflasyondan korunma hem de riskten kaçınma aracı olduğunu vurgulayan Ergezen, "Bu bağlamda büyük yatırımcı, büyük fonlar, küçük yatırımcı ve merkez bankaları da dahil altına bir talep var" dedi.