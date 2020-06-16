Borsa İstanbul'da yükseliş trendi sürüyor! | 10 Haziran 2020 BIST 100 endeksi

Ünlü Menkul Değerler'in değerlendirmesinde, "Fed Başkanları yarıyıl sunumlarında atılan adımların genel bir değerlendirmesini yaptığı gibi özellikle soru-cevap kısmında gelecek döneme ilişkin sinyaller de verebiliyor" denildi ve şöyle devam edildi:

"Geçen haftadaki toplantısında oldukça karamsar bir tablo çizen Fed'in duruşunun çok fazla değişmesini beklemek gerekir. Ancak Powell'ın özellikle soru cevap kısmında daha fazla detay verme ihtimali mevcut. Fed Başkanı yarın ise Temsilciler Meclisi'nde sunum yapacak ancak açıklamalar çok büyük ölçüde önceki sunumun tekrarı niteliğinde olacağı için kayda değer bir etki yaratmayacaktır."

Buna göre, geçen hafta yurtdışındaki satış baskısına karşı oldukça dirençli bir görünüm sergileyerek haftayı yatay kapatmayı başaran BIST-100 endeksi bir kez daha benzer bir tablo çiziyor:

"Haftaya başlarken Avrupa ve ABD'deki satıcılı seyre karşın geri çekilmeleri 108 binin üzerinde karşılamaya devam eden BIST-100 endeksi 110 bin puanın da üzerini test etmeyi başardı. Borsa İstanbul'un dirençli kalması ile teknik görünümde bozulma yaşanmıyor. Fed kararının ardından küresel borsaların yönünü belirgin şekilde yukarı çevirmesiyle birlikte bugün Borsa İstanbul'un da güçlü bir performans sergilemesini bekliyoruz. 111 bin ve 113 bin seviyeleri endeksin önündeki ilk direnç noktaları olarak öne çıkıyor."