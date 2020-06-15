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    • Ekonomi
    • 16.06.2020 11:15
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    • 16.06.2020 11:15
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    Yüzlerce ve yaş... 16 Haziran Kamu İş İlanları!

    16 Haziran Kamu İş İlanları yayımlandı. Bu anlamda personel alımının yanında, ve temizlik elemanı da alınacak. Pamukkale Üniversite Hastanesi daimi 145 güvenlik görevlisi, hasta bakımı ve temizliği personeli ve temizlik personel alımı olarak istihdam edecektir. Noter kurası ile alım gerçekleşecektir. Alım 18 ile 40 yaş arasında olacak olup . Temizlik görevlisi alımı 10 kişi için şartları: Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde/Üniversite Hastanelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, iç ve dış mekânda vardiyalı çalışmayı kabul etmek.

    KPSS şartı yok 15 Haziran Kamu İş İlanları! Yüzlerce güvenlik görevlisi ve personel alımı başvuru şartları 18-40 yaş...

    Resmi Gazete 'de yayınlanan kamu iş ilanları bulunuyor. Bu kapsamda başvuru yapacak adaylara şartlar sunuldu. Daimi 145 güvenlik görevlisi alımı ve personel alımı 18 ile 40 yaş arasından yapılacağı paylaşıldı.
    KPSS şartı yok 15 Haziran Kamu İş İlanları! Yüzlerce güvenlik görevlisi ve personel alımı başvuru şartları 18-40 yaş...

    Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri Alımı 71 kişi için şartlar: Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde/Üniversite Hastanelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, iç ve dış mekanda vardiyalı çalışmayı kabul etmek.
    KPSS şartı yok 15 Haziran Kamu İş İlanları! Yüzlerce güvenlik görevlisi ve personel alımı başvuru şartları 18-40 yaş...

    Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Personeli Alımı Kadın 7 kişi için şartlar: Herhangi bir ortaöğretim (lise ve dengi), önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu olup, 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak. Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresinin en az 6 ay olması. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde/Üniversite Hastanelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, iç ve dış mekanda vardiyalı çalışmayı kabul etmek. Kadın adaylarda en az 163 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak. (Sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)
    KPSS şartı yok 15 Haziran Kamu İş İlanları! Yüzlerce güvenlik görevlisi ve personel alımı başvuru şartları 18-40 yaş...

    Güvenlik görevlisi alımı kadın 7 kişi alımı şartları: Meslek Yüksekokullarının Özel Güvenlik ve Koruma Programından mezun olup, Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak. Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresinin en az 6 ay olması. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde/Üniversite Hastanelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, iç ve dış mekanda vardiyalı çalışmayı kabul etmek. Kadın adaylarda en az 163 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak. (Sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)
    KPSS şartı yok 15 Haziran Kamu İş İlanları! Yüzlerce güvenlik görevlisi ve personel alımı başvuru şartları 18-40 yaş...

    Güvenlik Görevlisi Alımı 35 Erkek için şartlar: Herhangi bir ortaöğretim (lise ve dengi), önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu olup, 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak. Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresinin en az 6 ay olması. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde/Üniversite Hastanelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, iç ve dış mekanda vardiyalı çalışmayı kabul etmek. Erkek adaylarda en az 170 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak. (Sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir)
    KPSS şartı yok 15 Haziran Kamu İş İlanları! Yüzlerce güvenlik görevlisi ve personel alımı başvuru şartları 18-40 yaş...

    Koruma memuru alımı 15 erkek için şartları; Meslek Yüksekokullarının Özel Güvenlik ve Koruma Programından mezun olup, Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak. Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresinin en az 6 ay olması. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde/Üniversite Hastanelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, iç ve dış mekanda vardiyalı çalışmayı kabul etmek. Kadın adaylarda en az 163 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak. (Sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir)
    KPSS şartı yok 15 Haziran Kamu İş İlanları! Yüzlerce güvenlik görevlisi ve personel alımı başvuru şartları 18-40 yaş...

    Başvurular Türkiye İş Kurumundan yapılacaktır. İkamet şartı bulunan ilanda Denizli şehrinde ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.
    KPSS şartı yok 15 Haziran Kamu İş İlanları! Yüzlerce güvenlik görevlisi ve personel alımı başvuru şartları 18-40 yaş...

    Haberler Ekonomi Yüzlerce güvenlik görevlisi ve personel alımı başvuru şartları 18-40 yaş... KPSS şartı yok 16 Haziran Kamu İş İlanları!
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