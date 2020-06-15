Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Personeli Alımı Kadın 7 kişi için şartlar: Herhangi bir ortaöğretim (lise ve dengi), önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu olup, 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak. Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının (silahlı/silahsız) son başvuru tarihi itibari ile geçerlilik süresinin en az 6 ay olması. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde/Üniversite Hastanelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, iç ve dış mekanda vardiyalı çalışmayı kabul etmek. Kadın adaylarda en az 163 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak. (Sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)