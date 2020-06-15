Sıfır ve 2. el araç fiyatları düşecek mi? Talep patlaması yaşandı! Konut kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın 0.49-0.69 faiz fırsatıyla duyurduğu taşıt kredisi müjdesinin ardından yüz binlerce kişi kendine uygun fiyatlı bir araç bakıyor. Bu bağlamda 3 kamu bankası tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için hazırlanan taşıt kredisine yoğun ilgi gösteriliyor. Dev kredi kampanyasının duyurulmasıyla birlikte ikinci el araç satışlarında hareketlilik ve talep patlaması yaşanıyor. Peki, sıfır ve 2. el araç fiyatları düşecek mi? Konut kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

TAŞIT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.