TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi! TOKİ İzmir Selçuk kura çekiliş sonuçları sorgula!

TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi! TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları sorgula! 100 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. Bugün saat 10:00'da başlayan kura çekilişinin ardından gözler TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları için çevrildi. Binlerce ailenin yüzünü güldürecek TOKİ projeleri sayesinde vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olabilecek. İzmir'in Selçuk ilçesinde 200 konut inşa edilecek.

TOK İZMİR SELÇUK KURA SONUÇLARI!

TOKİ İzmir Selçuk kura çekiliş sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan tıklayabilirsiniz. Kura çekilişi saat 10:00'da başladı. Çekilişin saat 12:00 itibariyle sona ermesi ve sonuçların da birkaç saat içerisinde açıklanması bekleniyor.

İZMİR SELÇUK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.