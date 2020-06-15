TOKİ Denizli Pamukkale Yeniköy kura çekiliş sonuçları sorgula! 1000 konutluk TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi!

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde çekilişler devam ediyor. Her gün yeni bir il için yapılan çekilişlerde hak sahipleri belli oluyor ve binlerce kişi ev sahibi olmaya hak kazanıyor. 15 Haziran tarihli kura çekilişine göre TOKİ'nin Denizli'nin Pamukkale ilçesinde inşa edeceği 1000 konutluk proje sahibini bulacak. Peki, TOKİ Denizli Pamukkale kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Pamukkale Denizli kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ DENİZLİ PAMUKKALE YENİKÖY KURA SONUÇLARI

Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra TOKİ'nin kura sonuç sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

TOKİ DENİZLİ PAMUKKALE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞME İMZALANMASI

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Temerküz Şubesinde (Daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.