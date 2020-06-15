Bakan Selçuk 'tan nakdi destek açıklaması.

Ntv canlı yayınına katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,

"Bu süreçte en etkin çalışan yer sosyal yardımlar oldu. Bu 3 faz halinde yapıldı. 3 . faz devam ediyor. 1.6 milyon haneye ulaştık. Toplamda 6 milyon haneye biner liradan 6 milyar lira verdik.

Hem sosyal yardımlar, hem nakdi ücret desteği hem diğer hizmetleri toplarsak biz 20 milyar liralık bir kaynağı vatandaşlarımıza ulaştırdık.

Faz 3 devam ediyor. Bunun değerlendirmelerini aldıkça SYDV 'lere iletiyoruz. İhtiyaç olduğunu tespit edince 1000 TL 'yi ödüyoruz."

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