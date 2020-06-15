Türkiye'de milyonlarca çalışan için önemli bir sorun olan tazminat ve emeklilik, karma bir modelle çözüme kavuşuyor. Bugün çalışanların yüzde 86'sı kıdem tazminatına kavuşamazken, emekli olduğunda da gelirleri düşüyor.



Üzerinde tüm paydaşlarla müzakere edilerek çalışılan ve 1 Ocak 2022 tarihi ile birlikte getirilmesi planlanan tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) çalışanların kıdem tazminatını güvence altına alırken, emeklilikte de ek gelir getirecek. Böylece tüm çalışanlar, "Kıdemimi alabilir miyim?" diye düşünmediği, çok daha fazla parayı emekliliğinde garanti ettiği bir sisteme kavuşacak..