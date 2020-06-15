Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.06.2020 11:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.06.2020 11:32
    ABONE OL

    ECB Başkanı 'den ürküten senaryo: 2020'de yüzde 12.6 darabilir

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı , en kötümser senaryonun oluşması durumunda gayrisafi yurtiçi hasılasınun () bu yıl yüzde 12.6 daralabileceği uyarısında bulundu. Lagarde, en iyi ihtimalle daralmanın 5.9 seviyesinde kalabileceğini belirtti.

    Euro bölgesine ürküten uyarı

    Daha ılımlı bir senaryonun gelişmesi durumunda ise daralmasının yüzde 5.9 düzeyinde kalabileceğini söyleyen Lagarde, en kötü senaryoda, Avrupa Bölgesi GSYH'sının bu yıl sonunda, öncesi düzeylere toparlanamayacağına dikkat çekti.

    İtalyan Ulusal Danışma Konseyi'nin açılış oturumunda konuşan Lagarde, kriz sonrası süreçte küresel ekonominin imalat sanayide hızlı bir toparlanmayı destekleyeceğini vurguladı.

    Lagarde ayrıca, yeni dönemde uygulanan sosyal mesafe kurallarına bağlı olarak, hizmetler sektöründe dijitalleşmenin ivme kazandığına dikkat çekti.

    Haberler Ekonomi ECB Başkanı Christine Lagarde'den ürküten senaryo: Euro Bölgesi GSYH 2020'de yüzde 12.6 darabilir
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri