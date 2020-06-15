Daha ılımlı bir senaryonun gelişmesi durumunda ise Euro Bölgesi GSYh daralmasının yüzde 5.9 düzeyinde kalabileceğini söyleyen Lagarde, en kötü senaryoda, Avrupa Bölgesi GSYH'sının bu yıl sonunda, kriz öncesi düzeylere toparlanamayacağına dikkat çekti.

İtalyan Ulusal Danışma Konseyi'nin açılış oturumunda konuşan Lagarde, kriz sonrası süreçte küresel ekonominin imalat sanayide hızlı bir toparlanmayı destekleyeceğini vurguladı.

Lagarde ayrıca, yeni dönemde uygulanan sosyal mesafe kurallarına bağlı olarak, hizmetler sektöründe dijitalleşmenin ivme kazandığına dikkat çekti.