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    • 15.06.2020 19:07
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, 15 Haziran'ı yüzde 0,25 değer kaybıyla 109.555,95 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 15 Haziran'ı yüzde 0,25 değer kaybıyla 109.555,95 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Ford Otosan 68,85 71,00 -3,03
    Akçansa 12,00 12,36 -2,91
    Pegasus 56,75 58,45 -2,91
    Brisa 11,75 12,10 -2,89
    Otokar 137,60 141,20 -2,55
    Yapı ve Kredi Bankası 2,31 2,37 -2,53
    Aksa 7,27 7,45 -2,42
    Netaş Telekom. 13,77 14,11 -2,41
    TAV Havalimanları 19,09 19,54 -2,30
    Tofaş Oto Fabrikası 22,44 22,94 -2,18
    Gübre Fabrikaları 24,30 24,84 -2,17
    Vestel 14,81 15,10 -1,92
    Tüpraş 85,95 87,45 -1,72
    Türk Traktör 67,85 69,00 -1,67
    Ereğli Demir Çelik 8,36 8,50 -1,65
    T.S.K.B. 1,23 1,25 -1,60
    Türk Hava Yolları 12,56 12,76 -1,57
    Alarko GMYO 14,48 14,71 -1,56
    Hektaş 14,20 14,42 -1,53
    Çimsa 9,10 9,24 -1,52

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