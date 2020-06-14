Yatırım fonlarında altın şahlandı! Rekor üstüne rekor!

Altın bazlı yatırım fonları, portföylerine bu yılın ocak-mayıs döneminde ise 33,7 milyar dolarlık giriş kaydetti. Böylece 5 aylık süreçte altın bazlı yatırım fonlarına gerçekleşen para akışı, miktar açısından rekor kırdı.

Yükselen altın fiyatlarıyla birlikte altın bazlı yatırım fonlarının yönetimi altında bulunan altının değeri de 195 milyar dolarla tarihi zirveye ulaştı. Söz konusu fonların portföylerinde nisan ve mayıs aylarında iki işlem günü dışında her gün yükseliş kaydedilirken, buna benzer tarihi bir trend daha önce mayıs ve haziran aylarında dört işlem günü haricinde yaşanmıştı.