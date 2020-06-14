Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından müjdesi verilen tarihi kredi paketi bugün Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından açıklandı. Açıklanan paketler ile sıfır ve ikinci el konut kredisi, sıfır ve 2.el taşıt kredisi, tatil kredisi ve tüketici ihtiyaç destek kredisi paketleri için düşük faizli, 12 ay ertelemeli ve yüzde 0.49 faiz oranı başlangıç seviyeli kredi kullanma imkanı sunuldu. Açıklanan kredi paketlerinden biride sosyal hayatı destek kredi paketi oldu. Söz konusu anlaşmalı firmalar devlet bankalarının internet siteleri üzerinden duyurulacak. Kampanya kapsamında en düşük 3 bin lira en yüksek 30 bin lira kredi desteği yüzde 0.55 faiz oranı ile ilk 6 ayı ödemesiz dönemli olmak üzere kullandırılacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
6 AY ÖDEMESİZ YÜZDE 0.55 FAİZLE KREDİ DESTEĞİ
Açıklanan paket kapsamında 3 devlet bankası biri Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi diğeri ise Faturalı Tüketici Kredisi paketi olmak üzere 2 farklı paket ile sosyal hayatı destek kredisi desteği sağlayacak.
ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK TÜKETİCİ KREDİSİ PAKETİ
Sosyal hayatı destek kredisi paketinin ilki olan Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi Paketi ile Halkbank tarafından yapılan açıklama ile "sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, takvim.com.tr çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla; Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır" ifadeleri ile kampanya duyuruldu.
DEVLET BANKALARININ FATURALI TÜKETİCİ KREDİSİ PAKETİ KAMPANYASI
Anlaşmalı firmaların dışında alışveriş yapan kişilerin talep etmeleri durumunda faturalı ihtiyaç kredisi kullanmalarına izin verilecek.
Bu kredi paketi için de yine 6 ayı ödemesiz dönemli finansman desteği sağlanacak ancak bu kredi paketinde faiz oranı yüzde 0.82 olarak uygulanacak. Yerli üretim yapan firmalardan alınacak olan mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet gibi ihtiyaçlar için devlet bankaları 6 ayı ödemesiz kredi desteği sağlayacak.
Ziraat Bankası müşteri temsilcisine bağlanmak ya da sesli yanıt sistemi üzerinden işlem yapabilmek için 2 farklı numara mevcuttur:
• 444 00 00
• 0850 220 00 00
Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Hangi İşlemleri Yapmaktadır?
Ziraat Bankası müşteri hizmetleri aracılığıyla yapabileceğiniz işlemler şunlardır:
• Hesap açma ve kapama işlemleri ile hesabınızla alakalı diğer işlemler (bakiye sorgulama, hesap hareketleri…vs),
• Para transferi işlemleri,
• Döviz alım-satım, altın alım-satım gibi yatırım ile alakalı işlemler,
• Kredi kartınızla alakalı kayıp bildirimi, kart yenileme, borç sorgulama, borç taksitlendirme gibi işlemler,
• OGS ya da HGS ile alakalı tüm işlemler,
• Ziraat Bankası ile alakalı kullandığınız tüm ürünlere ait şifre işlemleri,
• Fatura, ceza, prim, harç gibi ödeme işlemleri,
• İnternet bankacılığınızla alakalı işlemler,
• Ürünler hakkında bilgi alma.
Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numaralarından 0850 220 00 00 aranarak sesli yanıt sistemini kullanabilir, işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde halledebilirsiniz.
VAKIFBANK HAKKINDA
1954 yılında, vakıf kaynaklarını ekonomik kalkınmanın gereksinimleri doğrultusunda en iyi biçimde değerlendirmek amacıyla kurulan VakıfBank, o günden bu yana çağdaş bankacılık yöntemleri ve uygulamalarıyla Türkiye'nin tasarruf düzeyinin gelişim sürecine katkıda bulunmaktadır. VakıfBank; "Güçlü Türkiye'nin Lider Bankası" olma vizyonu doğrultusunda, vakıf kültüründen aldığı güçle, kendisine emanet edilen varlık ve değerleri etkin ve verimli yöneterek müşteriler, çalışanlar, hissedarlar ve topluma kattığı değerleri sürekli artırma misyonuyla hareket etmektedir.
Kurumsal, ticari, KOBİ ve tarım bankacılığının yanı sıra bireysel ve özel bankacılık alanlarında da çağdaş bankacılık ürün ve hizmetleri sunan VakıfBank, özellikle bir alanda değil, tüm finansal alanlarda uzmanlaşmış, Türkiye'nin önde gelen bankalarından biridir.
(Bu metin Vakıfbank'nın resmi internet sitesinden alınmıştır ve herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.)
HALKBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI NEDİR?
Müşteri hizmetleri numarası 0850 222 0400 Halkbank Dialog numarasını sesli yanıt sistemi ile başvuru ve sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
HALKBANK İNTERNET ŞUBEDEN NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?
Başvuru ekranı, bireysel kredisi başvurusu butonu, kredi türüne tüketici kredi alt türüne ise bireysel temel ihtiyaç destek kredisi girilerek başvuru tamamlanacak.
HALKBANK MOBİL ŞUBEDEN NASIl BAŞVURU YAPABİLİRİM?
Mobil uygulamaya giriş yapılarak, başvuru kredi başvurusu ekranından kredi türüne bireysel kredi tüketici kredisi bireysel ihtiyaç destek kredisi girilerek başvurular tamamlanabilecek.