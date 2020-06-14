BAKANLIK SEKTÖR ANLAŞMALI KREDİLERDE ÖNLEM ALDI!

Konut fiyatları dışında ikinci el otomobil ve diğer kredi anlaşmalı sektörlerde artan fiyatlara ise Hazine ve Maliye Bakanlığından önlem geldi! Üç kamu bankası kredi paketi kapsamında anlaşmalı olabilmek için 27 Mayıs 2020 tarihini belirleyen Bakanlık, bu tarihten sonra fiyat artışı yapan sektörler temsilcileri ile bankaların anlaşma yapmayacağını duyurdu.

Sosyal ihtiyaç destek kredilerinin anlaşmalı şirketler ile sınırlandırılma şartı Bakanlığın elini güçlendirirken, vatandaşları artan fiyatlardan korumayı hedefliyor. Konut kredisi ürünlerinde ise banka ile anlaşma şartının bulunmaması, ev hayalini kuranlar için mevcut düzenlemeden yararlanılmayacağı anlamına geliyor.