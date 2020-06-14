İşten çıkartma yasağı uzuyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk işten çıkartma yasağı olarak bilinen fesih kısıtının uzatılacağını söyledi. Selçuk,. "Fesih kısıtı sayesinde vatandaşların işlerini kaybetmelerini engelledik. İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler aldık. Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık. Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz" dedi. Tamamlayıcı emeklilik ile ilgili müzakerelerin sürdüğünü bu yüzden detay veremeyeceğini belirten Bakan Selçuk, "Temel hedefimiz çalışanımıza emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak. Kıdem tazminatında kazanılmış haklar korunacak. 30 güne karşı gelen yüzde 8.33 oranımız var, bu korunacak" dedi.