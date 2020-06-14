Gıda fırsatçıları zeytinyağına da el attı!

Tarım Bakanlığı sağlıklı denetimlerini tüm hızıyla sürdürürken, açıklanan listelerde hile yapılan ürünler arasında zeytinyağı da dikkat çekiyor. Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, tüketicilerin internette ucuza satılan zeytinyağlarına itibar etmemeleri uyarısında bulundu. Semerci, "Covid-19 salgınıyla son zamanlarda 'zeytinyağı sahtekarları' türedi. Bunların en çok rahat hareket ettikleri mecra, internet ortamları. İnternette belirli bir adresleri ve firmaları bulunmayan kişilerce '5'er litrelik 4 teneke sızma zeytinyağı' diye 320 liraya satılan ürünler gerçek zeytinyağı değildir" dedi. Üreticiden zeytinyağının litresinin çıkış maliyetinin 20 lira civarında olduğu bilgisini veren Semerci, devlete ödenen stopaj da eklendiğinde litre maliyetinin 21 liraya çıktığını aktardı. Semerci, "130-150 liranın altında 'sızma' adıyla satılan sahte zeytinyağına lütfen itibar etmeyin. Bunlar bazı kimyasal madde ve esanslarla yapılıyor" dedi.