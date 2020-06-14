500 milyon dolarlık Türk yatırım fonu geliyor

Toplam 200 milyon nüfus, yıllık 1.5 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip, petrolden doğalgaza kadar yeraltı zenginlikleri dünyayla yarışan Türk devletlerinin kurduğu Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi/Keneşi) ekonomik anlamda birleşmek için adımlarını hızlandırdı. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, resmi üye olmasa da tüm çalışmalara katılan Türkmenistan ve gözlemci üye Macaristan'dan oluşan Türk Konseyi'nin merkez bankaları arasında swap anlaşmaları yapılmaya başlandı. Sağlık ve savunmada ortak üretim için komisyonlar kuruldu. Gıda ve ilaç tedarik zincirlerinin üye ülkeler arasında kesintisiz sağlanması için imzalar atıldı. Türk Konseyi'nin uzun vadede ortak savunma gücü oluşturması gibi stratejik konularda çalışmalar başladı. Ekonomik ve siyasi birliğin ilk somut projesi ise Türk Yatırım Fonu oldu. Fonun ilk etapta 300-500 milyon dolarlık büyüklükte olması planlanıyor. Ayrıca konseyin gözlemci üyesi olan Macaristan da 1 milyar dolarlık Eximbank kredisiyle fona destek olma kararı aldı. Türk kimliğinin birleştirdiği 6 Türk devletinin ilk etapta kültürel ve sosyal dayanışma platformu olarak 2010'da kurulan Türk Konseyi, ekonomik ve siyasi birliğe dönüştürülüyor.