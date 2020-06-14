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    • 14.06.2020 17:15
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    16 17 18 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu haftanın ürünleri ve indirimli fiyatları! ve televizyon dikkat çekti

    16 17 18 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu en fazla merak uyandıranlar arasına girmiş durumda. Bu anlamda arama motorlarında aramaları üst seviyeye çıktı. BİM 16 17 18 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Havaların ısınmasıyla birlikte haftanın BİM aktüel katalog ürünleri de tüketicinin ihtiyaçlarına göre hazırlandı. Bu hafta BİM'de züccaciye, tekstil, seyahat için gerekli ürünler, elektronik, bisiklet, şişme yatak ve çocuk oyuncakları yer alıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    16 17 18 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın ürünleri ve indirimli fiyatları! BİM pesto sos ve televizyon dikkat çekti

    Haftanın BİM aktüel ürünleri belli oldu. 16 17 18 Haziran 2020 tarihli BİM aktüel katalog ürünleri arasında; Bluetoothlu Tripodlu Selfie Çubuğu 19,90 TL. LCD Ekran Temizleyici Set 12,90 TL Hometech Tablet Bilgisayar 649 TL Oyuncak Polis Seti 19,90 TL. Oyuncak Garaj Seti 19,90 TL. Oyuncak Yiyecek Seti 14,90 TL. Römorklu Traktör 14,90 TL. Oyun Hamuru Seti 12,50 TL. Neşeli Evim 19,90 TL. Köpük Çıkarıcı Asa 3,95 TL. Magnetli Oyunlar 12,50 TL. Lisanslı Top 6,95 TL gibi ürünler yer almaktadır.

    16 17 18 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın ürünleri ve indirimli fiyatları! BİM pesto sos ve televizyon dikkat çekti

    BİM İNDİRİMLERİ 19 HAZİRAN 2020

    Kiwi Çay Makinesi 129 TL

    Kumtel Cam Ankastre Set 1099 TL

    Singer Dikiş Makinesi 429 TL

    Tefal Buharlı Ütü 219 TL.

    Casio Erkek Kol Saati 139 TL.
    16 17 18 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın ürünleri ve indirimli fiyatları! BİM pesto sos ve televizyon dikkat çekti

    Bluetoothlu Tripodlu Selfie Çubuğu 19,90 TL.

    LCD Ekran Temizleyici Set 12,90 TL

    Hometech Tablet Bilgisayar 649 TL

    Oyuncak Polis Seti 19,90 TL.

    Oyuncak Garaj Seti 19,90 TL.

    Oyuncak Yiyecek Seti 14,90 TL.

    Römorklu Traktör 14,90 TL.

    Oyun Hamuru Seti 12,50 TL.

    Neşeli Evim 19,90 TL.

    Köpük Çıkarıcı Asa 3,95 TL.

    Magnetli Oyunlar 12,50 TL.

    Lisanslı Top 6,95 TL.
    16 17 18 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın ürünleri ve indirimli fiyatları! BİM pesto sos ve televizyon dikkat çekti

    Akıllı Hayvanlar Okuyabiliyorum Serisi Kitaplar 1 TL.

    Koparmalı Boyama Kitabı 3,95 TL

    26 Jant Amortisörlü Bisiklet 399 TL.

    Camp 16 Jant Bisiklet 259 TL.

    Chef's Granit Efektli Tava 32,90 TL.

    Chef's Kızartma Tenceresi 39,90 TL

    Desenli Su Bardağı 6,50 TL.

    Seramik 2'li Kayık Tabak 22,50 TL.

    Seramik Sunum Tabağı 9,95 TL.

    Çiğ Köfte Tepsisi 19,90 TL.

    Kızartma Kevgiri 6,95 TL

    Philips Epilatör 109 TL.

    Fakir 3 Touch 59,90 TL.

    Heifer Saç Kurutma Makinesi 59,90 TL.
    16 17 18 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın ürünleri ve indirimli fiyatları! BİM pesto sos ve televizyon dikkat çekti

    Voit Vücut Analizli Smart Baskül 59,90 TL.

    Bambu Kirli Sepeti 49,90 TL.

    Örgü Desenli Girdap Çöp Kovası 13,90 TL.

    Saplı Faraşlı Fırça 8,95 TL.

    Tablet Bop Temizlik Seti 49,90 TL

    Polo Yaka Kadın Elbise 27,90 TL.

    Erkek Şort 17,90 TL.

    Erkek Tişört 9,95 TL.

    Kadın Deniz Şortu 15,90 TL

    Lisanslı Çocuk Şort Takımı 19,90 TL

    Çocuk Elbise 16,90 TL.

    Kadın Baskılı Terlik 12,90 TL.

    Kız Çocuk Sandalet 16,90 TL

    Dijital Halı 59,90 TL.

    Trend Banyo Paspası 37,50 TL.

    Welsoft Ayak Havlusu 6,95 TL.
    16 17 18 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın ürünleri ve indirimli fiyatları! BİM pesto sos ve televizyon dikkat çekti

    Nakışlı El Havlusu 4,50 TL.

    Jakarlı Banyo Havlusu 19,90 TL.

    Jakar Yaka Bornoz 64,90 TL

    3 Katlı Çamaşır Kurutmalık 99,90 TL.

    Çok Amaçlı Dolap 229 TL.

    Aynalı Lavabolu Banyo Dolabı 299 TL.

    Piknik Masası Seti 189 TL.

    Sandalye 59,90 TL.
    16 17 18 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın ürünleri ve indirimli fiyatları! BİM pesto sos ve televizyon dikkat çekti

    16 17 18 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın ürünleri ve indirimli fiyatları! BİM pesto sos ve televizyon dikkat çekti

    16 17 18 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın ürünleri ve indirimli fiyatları! BİM pesto sos ve televizyon dikkat çekti

    16 17 18 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın ürünleri ve indirimli fiyatları! BİM pesto sos ve televizyon dikkat çekti

    16 17 18 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın ürünleri ve indirimli fiyatları! BİM pesto sos ve televizyon dikkat çekti

    16 17 18 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın ürünleri ve indirimli fiyatları! BİM pesto sos ve televizyon dikkat çekti

    16 17 18 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın ürünleri ve indirimli fiyatları! BİM pesto sos ve televizyon dikkat çekti

    Haberler Ekonomi 16 17 18 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın ürünleri ve indirimli fiyatları! BİM pesto sos ve televizyon dikkat çekti
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