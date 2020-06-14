16 17 18 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın ürünleri ve indirimli fiyatları! BİM pesto sos ve televizyon dikkat çekti

Haftanın BİM aktüel ürünleri belli oldu. 16 17 18 Haziran 2020 tarihli BİM aktüel katalog ürünleri arasında; Bluetoothlu Tripodlu Selfie Çubuğu 19,90 TL. LCD Ekran Temizleyici Set 12,90 TL Hometech Tablet Bilgisayar 649 TL Oyuncak Polis Seti 19,90 TL. Oyuncak Garaj Seti 19,90 TL. Oyuncak Yiyecek Seti 14,90 TL. Römorklu Traktör 14,90 TL. Oyun Hamuru Seti 12,50 TL. Neşeli Evim 19,90 TL. Köpük Çıkarıcı Asa 3,95 TL. Magnetli Oyunlar 12,50 TL. Lisanslı Top 6,95 TL gibi ürünler yer almaktadır.
BİM İNDİRİMLERİ 19 HAZİRAN 2020
Kiwi Çay Makinesi 129 TL
Kumtel Cam Ankastre Set 1099 TL
Singer Dikiş Makinesi 429 TL
Tefal Buharlı Ütü 219 TL.
Casio Erkek Kol Saati 139 TL.
Bluetoothlu Tripodlu Selfie Çubuğu 19,90 TL.
LCD Ekran Temizleyici Set 12,90 TL
Hometech Tablet Bilgisayar 649 TL
Oyuncak Polis Seti 19,90 TL.
Oyuncak Garaj Seti 19,90 TL.
Oyuncak Yiyecek Seti 14,90 TL.
Römorklu Traktör 14,90 TL.
Oyun Hamuru Seti 12,50 TL.
Neşeli Evim 19,90 TL.
Köpük Çıkarıcı Asa 3,95 TL.
Magnetli Oyunlar 12,50 TL.
Lisanslı Top 6,95 TL.
Akıllı Hayvanlar Okuyabiliyorum Serisi Kitaplar 1 TL.
Koparmalı Boyama Kitabı 3,95 TL
26 Jant Amortisörlü Bisiklet 399 TL.
Camp 16 Jant Bisiklet 259 TL.
Chef's Granit Efektli Tava 32,90 TL.
Chef's Kızartma Tenceresi 39,90 TL
Desenli Su Bardağı 6,50 TL.
Seramik 2'li Kayık Tabak 22,50 TL.
Seramik Sunum Tabağı 9,95 TL.
Çiğ Köfte Tepsisi 19,90 TL.
Kızartma Kevgiri 6,95 TL
Philips Epilatör 109 TL.
Fakir 3 Touch 59,90 TL.
Heifer Saç Kurutma Makinesi 59,90 TL.
Voit Vücut Analizli Smart Baskül 59,90 TL.
Bambu Kirli Sepeti 49,90 TL.
Örgü Desenli Girdap Çöp Kovası 13,90 TL.
Saplı Faraşlı Fırça 8,95 TL.
Tablet Bop Temizlik Seti 49,90 TL
Polo Yaka Kadın Elbise 27,90 TL.
Erkek Şort 17,90 TL.
Erkek Tişört 9,95 TL.
Kadın Deniz Şortu 15,90 TL
Lisanslı Çocuk Şort Takımı 19,90 TL
Çocuk Elbise 16,90 TL.
Kadın Baskılı Terlik 12,90 TL.
Kız Çocuk Sandalet 16,90 TL
Dijital Halı 59,90 TL.
Trend Banyo Paspası 37,50 TL.
Welsoft Ayak Havlusu 6,95 TL.
Nakışlı El Havlusu 4,50 TL.
Jakarlı Banyo Havlusu 19,90 TL.
Jakar Yaka Bornoz 64,90 TL
3 Katlı Çamaşır Kurutmalık 99,90 TL.
Çok Amaçlı Dolap 229 TL.
Aynalı Lavabolu Banyo Dolabı 299 TL.
Piknik Masası Seti 189 TL.
Sandalye 59,90 TL.