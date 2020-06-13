Hafta sonu dolar ve eurodaki güncel durumu merak edenler arama motorlarında araştırmalarına devam ediyor. Perşembe günü küresel piyasalarda artan dolar talebine bağlı olarak yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6,8415'ten tamamladı. Dolar 6,8240 liradan, euro ise 7,7220 liradan güne başladı. Son kapanışta dolar 6,82 liradan, euro ise 7,76 liradan satılmıştı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 13 Haziran canlı döviz kurları son durum

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

ALTININ KİLOGRAMI 381 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 380 bin 200 lira, en yüksek 381 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 artarak 381 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 271 milyon 368 bin 407,06 lira, işlem miktarı ise 729,24 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 276 milyon 439 bin 310,94 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kule Yetkisi Müessese, Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

ASYA BORSALARI GERİLEDİ

Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlendi. ABD Merkez Bankası'nın ekonomiye yönelik beklentilerindeki zayıflık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayılarındaki artış ile ikinci dalgaya ilişkin artan endişeler nedeniyle pay piyasaları negatif seyretti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 gerileyerek 22.306 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 kazançla 107,2 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi 0,6 düşüşle 33.350 puan seviyesinde bulunurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kayıpla 24.301 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 azalışla 2.132 puandan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 2.920 puandan günü tamamladı.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 353 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşerek 6.063 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 11.946 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.304 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 primle 4.820 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 18.854 puan oldu.

Avro/dolar paritesi riskten kaçan yatırımcıların dolara talebindeki artışın etkisiyle dün sert düşmesinin ardından, bugün yüzde 0,1 kazançla 1,1310, sterlin/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,2600 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, dün yüzde 4'ü aşan düşüşler kaydeden Avrupa borsalarında bugün tepki alımlarının etkili olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler ve ekonomiye yönelik beklentilerdeki zayıflığın risk iştahını negatif yönde etkilediğini ifade etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü söyleyen analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.