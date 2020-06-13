Hafta sonu altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar güncel fiyatları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Dün Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 619,00 lira, Cumhuriyet altını 2.534,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 381,60 liradan işlem gördü. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte hafta sonu güncel ve anlık altin fiyatları...

22 AYAR BİLEZİK, GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 381,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 619,00 lira, Cumhuriyet altını 2.534,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 381,60 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAMI 381 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 380 bin 200 lira, en yüksek 381 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 artarak 381 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 271 milyon 368 bin 407,06 lira, işlem miktarı ise 729,24 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 276 milyon 439 bin 310,94 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kule Yetkisi Müessese, Standart Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BU HAFTA BORSA KAYBETTİRDİ, ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,17 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 4,06, dolar/TL yüzde 0,87, avro/TL yüzde 0,90 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 107.833,00 en yüksek 111.042,80 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,17 gerileyerek 109.835,47 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,06 kazanımla 381,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,02 artışla 2.534,00 lira oldu. Geçen hafta 595,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 619,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,87 değer kazanarak 6,8350 liraya, avro da yüzde 0,90 artışla 7,7230 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,21, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,19 ile kıymetli madenler fonları oldu.