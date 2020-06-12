Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Merkez Bankası ile işbirliği içinde 10 yıla kadar vadeli "yatırıma destek" TL kredisi ile Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; ithalatı azaltan ve ihracatı destekleyen, dışa bağımlılığı ve cari açığı azaltan, istihdamı artıran, verimliliği ve katma değeri yüksek üretim yapan yatırımları destekleyecek.

Açıklamada, "Yatırım teşvik belgesine sahip, kredinin amacına uygun ve öncelikli sektörlerde yatırım yapacak firmaların kullanımına açık olan kredi, döviz kurundaki dalgalanmaların yarattığı güvensizliğe karşı yatırımcıyı 10 yıla kadar vade ile TL güvencesinde ve sabit faizle koruyor" denildi. Dünyanın ve Türkiye'nin salgın sürecinden geçtiğini belirten ve bu tür olağanüstü durumlarda kalkınma bankacılığının önemini bir kez daha hatırlatan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, ekonomiyi güçlendirmek üzere stratejileri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini söyledi ve ekledi: