18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri yapıldıysa düzeltmeden önceki yaş dikkate alındı. Başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün alınmamış olması istendi.

Ayrıca, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas,irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hüküm yememiş ve Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamış olan vatandaşların başvuruları kabul edildi.

Başvuru şartları arasında; Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ilemahkûm bulunmamak, Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak), Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak şartları da arandı.