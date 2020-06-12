Polis, hemşire, öğretmen maaşlarını daha iyi bir duruma getirecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge konusunda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Şu an da o konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandığında biz de gereken bilgiyi veririz.' ifadesini kullanmıştı. Ek gösterge devlet memurlarının en çok önem verdiği konuların başında yer almaktadır. Aylık brüt ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
Bakan Soylu'dan Polislere 3600 Ek Gösterge Açıklaması
Süleyman Soylu, Polislere verilmesi düşünülen 3 bin 600 göstergenin sorulması üzerine: ''Biz bunu hükümet olarak gerçekleştireceğiz. Yani bu konuda sözümüz var. Bu sözümüzü bu süreç ortadan kalktıktan sonra gerçekleştireceğiz inşallah. Çünkü Türk polis teşkilatı da jandarmamız da sahil güvenliğimiz de yani kolluk kuvvetlerimiz bu dönemde çok önemli adımlar attı.'' ifadelerini kullandı.
3600 Ek Gösterge Nasıl Bir Artış Yapacak?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamalarına göre: Ek göstergelerin 3600'e çıkarılmasıyla birlikte milyonlarca öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisinin kendileriyle birlikte emeklileri de olumlu manada etkilenecek. Emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Bütün memurların bordrosunda temel ölçütlerden birisi olan ek gösterge mikarındaki artış mevcut maaşlarda artışa neden olacak ama asıl etkiyi emeklilerin maaşlarında ve emekli ikramiyesinde gösterecek.
4'ün 1'i derecesindeki 25 yıllık bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi, ek gösterge 3600 olduğu zaman 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık bir memurun emekli ikramiyesi ise 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Yani 3600 ek gösterge 17-20 bin civarlarında bir artış getirecek. Emekli maaşlarında da ortalama 500 lira artışın olacağı görülüyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıklamasından sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a da bu konuda soru yöneltildi. 3600 ek göstergenin 2019 yılı sonunda çıkacağı sözünü hatırlatan bir basın mensubu, polislere, din görevlilerine, hemşirelere, öğretmenlere 3600 ek gösterge artışında son durumu sordu. İbrahim Kalın: 'Bu toplantıda gündeme gelmedi. İleriki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu.' demişti.
Ek gösterge nedir?
Ek gösterge devlet memurlarının en çok önem verdiği konuların başında yer almaktadır. Aylık brüt ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. Bunu aşağıdaki tablo sayesine rahatlıkla görebilirsiniz.
Ek göstergelerin özellikle emeklilik hakları üzerinde etkili olması nedeniyle, memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını ve bu dereceden emekli olduklarında daha yüksek miktarda emekli aylık ve ikramiyesi almayı istemektedirler.Ek göstergelerinin yükseltilmesini isteyen Devlet memurları arasında öğretmen ve hemşireler de bulunuyor.
Öğretmen ve hemşirelerin ek göstergesi
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında "öğretmen" unvanlı kadrolarda ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında sağlık bilimleri lisansiyeri olarak "hemşire" unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları, bu unvanların 1 inci derece kadrolarında 3000 ek gösterge rakamında yararlanmaktadırlar. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır.
Ek gösterge 3600 olursa neler değişir?
Öğretmen ve hemşirelerin(sağlık bilimleri lisansiyeri) ek göstergelerinin 1 inci derece kadrolar için 3000'den 3600'e yükseltilmesinin ilgili Devlet memurlarına neler kazandıracağının bilinmesinin, ek gösterge yükseltilmesi taleplerini etkileyebileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle, 30 hizmet yılında ve 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde bulunan "öğretmen" ve "hemşire" kadro unvanlı personelin ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin, bu personelin; aylık ücretine, emekli aylığına ve emekli ikramiyesine nasıl yansıyacağını görmek amacıyla yaptığımız değerlendirmede aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.
EK GÖSTERGE 2200'DEN 3600'A ÇIKARSA
ARTIŞ
AYLIK NET MAAŞ 23 TL
EMEKLİ MAAŞI 641 TL
EMEKLİ İKRAMİYESİ 123 BİN 121 TL
EK GÖSTERGE 3000'DEN 3600'A ÇIKARSA
ARTIŞ
AYLIK NET MAAŞ -38 TL
EMEKLİ MAAŞI 569 TL
EMEKLİ İKRAMİYESİ 20 BİN 516 TL