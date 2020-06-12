Ülkemizde şehirlerarası yolculukta en çok tercih edilen otobüs yolculuğu hava yolculuğuna göre uzun sürüyor olsada daha tasarruflu olması yönünden tercih ediliyor. Otobüs bilet fiyatları yeniden düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme ile KM'ye göre taban fiyatlara yer verildi. Biletlere, 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira, 301-350 kilometre arası 150 lira, 901-1000 kilometre arası 250 lira, 2001 kilometre ve üstü mesafelerde 500 lira "tavan fiyat" uygulanmaya başlandı. Söz konusu tebliğin 31 Temmuz 2020'ye dek geçerli olması öngörüldü. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.