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    • Ekonomi
    • 12.06.2020 09:13
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    • 12.06.2020 09:13
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    Kara yollarında son yapılan lar

    KGM'nin verdiği bilgilere göre, kara yollarının yapım, bakım ve onarım ları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

    Kara yollarında son çalışmalar

    Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun ile İzmit Doğu Kavşağı arasında kavşak öncesi yön levhası montaj sı, İzmit Batı Kavşağı ile Kandıra Kavşağı hattındaki Gültepe mevkisinde de alt geçit çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

    İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları sebebiyle Cengizhan Mahallesi katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden devam ediyor.

    Beyşehir-Seydişehir yolunun 19-25, Selçuk-Aydın yolunun 0-3, Silifke-Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

    Kumluca-Antalya yolunun 30-34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

    Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33, Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-6. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

    Bursa-Eskişehir yolunun 39. kilometresindeki Mezit Tüneli bakım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Eskişehir-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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