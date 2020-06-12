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    • Ekonomi
    • 12.06.2020 13:48
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    • 12.06.2020 13:48
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    Petrolde yön yeniden yukarı döndü

    Koronavirüs salgınında dünya genelinde yaşanan normalleşme ile birlikte yeniden 40 doların üzerine kadar çıkan ün varil fiyatı sabah saatlerinde 37,2 dolara kadar gerilemişti. Öğle saatlerine doğru toparlanmanın etkisiyle fiyatlar yeniden 40 dolar sınırına dayandı.

    Petrolde yön yeniden yukarı döndü

    Küresel de toparlanma kaygıları ve artan stokların etkisiyle sert düşen petrol fiyatlarında yön yeniden yukarıya döndü. Küresel petrol piyasalarında bugün erken saatlerde 37.2 dolara kadar gerileyen ün varil fiyatı yeniden 39 dolar sınırına döndü.

    Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) ABD genelindeki hampetrol stoklarının geçen hafta 5.7 milyon varil artışla 538.1 milyon varillik rekor düzeye tırmandığını açıklamasıyla başlamıştı.

    ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, dünyanın en çok petrol tüketen ABD ekonomisinde toparlanmanın uzun süreceğine ilişkin öngörüler yapılması da düşüşü hızlandırmıştı.

    Buna karşılık, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubu, günde 9.7 milyon varillik toplam üretim kısıntısını Temmuz sonuna kadar sürdürmeyi kararlaştırdılar.

    Gelişmelerle, Ağustos teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.49 artışla 38.75 dolara, Temmuz teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.41 artışla 36.49 dolara yükseldi.

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