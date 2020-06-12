Engelli ve eski hükümlü olarak kendi işini kurmak isteyenlere hibe desteği açıklaması

HİBE DESTEĞİ;

İŞKUR Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye sakatlar Konfederasyonu projeye destek veriyor. Bu kurumlar tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda başvur şartını sağlayan kişiler gerekli olan başvuru formları doldurmaları ile gerek kuruluş işlemleri desteği işletme gideri desteği olmak üzere; eski hükümlüler için brüt asgari ücretin 15 katına kadar, engelliler için ise kuruluş işlemleri 5000 TL işletme gideri 15.000 TL kuruluş desteği 45 bin TL destek verilecek.

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BAŞVURU TARİHLERİ; 8 Haziran ile 17 Temmuz tarihleri arasında.

Engelliler için 65 Bin Tl, korumalı iş yeri desteğinde 150 Bin Tl'ye kadar, eski hükümlüler için brüt asgari ücretin 15 katına kadar destek verilecek.

2020/2. Dönemine İlişkin Proje Başvuruları Başvuru rehberi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR tarafından açıklanan desteğin detayları https://www.iskur.gov.tr/duyurular/2020-2-donemine-iliskin-proje-basvurulari-basladi/