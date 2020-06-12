Hizmet ihracatçısına 408 milyon TL

hizmet ihracatları için 2020 bütçesinde500 milyon lira kaynak ayırdıklarınıbelirterek, "Pandeminedeniyle desteğinsadece 91.5 milyonliralık kısmı kullanıldı.Yıl sonuna kadarbu rekor bütçeyikullandırmak üzerehazırız" dedi. Pekcan,Türk dizilerinin farklıcoğrafyalarda beğenilerek izlendiğinive bir toplumsal etki oluşturduğunuifade etti. Türk dizilerinin 146 ülkedeyaklaşık 700 milyon kişi tarafındanizlendiğini anlatan Pekcan, "Belki burakam şu anda artmıştır. Dizi sektöründeABD'nin hemen arkasında birçok ülkeyigeride bırakarak ikinci sıraya oturmuşdurumdayız" dedi.