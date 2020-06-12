Hizmet ihracatçısına 408 milyon TL

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hizmet ihracatları için 2020 bütçesinde 500 milyon lira kaynak ayırdıklarını belirterek, "Pandemi nedeniyle desteğin sadece 91.5 milyon liralık kısmı kullanıldı. Yıl sonuna kadar bu rekor bütçeyi kullandırmak üzere hazırız" dedi. Pekcan, Türk dizilerinin farklı coğrafyalarda beğenilerek izlendiğini ve bir toplumsal etki oluşturduğunu ifade etti. Türk dizilerinin 146 ülkede yaklaşık 700 milyon kişi tarafından izlendiğini anlatan Pekcan, "Belki bu rakam şu anda artmıştır. Dizi sektöründe ABD'nin hemen arkasında birçok ülkeyi geride bırakarak ikinci sıraya oturmuş durumdayız" dedi.