Türkiye'nin önde gelen BİM ve A101 marketler zinciri bünyelerine en az ilkokul mezunu olmak koşulu ile yüzlerce personel alımı yapılıyor. Birçok şehirde farklı unvanlarda yapılacak olan alımların detayları ve başvuru şartları belli oldu. Öte yandan internet üzerinden başvuru da alınmaktadır. BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.) çeşitli münhal kadrolar için personel alımına tüm hızıyla devam ediyor. BİM internet sitesinden duyurulan açıklamaya göre; En az ortaöğretim mezunu erkek ve bayan genç personel adayları aranmakta. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TC vatandaşı olmak,
En az ilkokul mezunu olmak,
Perakende mağazacılık sektöründe çalışabilecek, kariyer hedefi olan.
Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış ,
Takım çalışmasına uyum sağlayabilecek,
Müşterilere karşı güler yüzlü olacak
Dinamik, dikkatli ve sorumluluk sahibi,
Müşterileri talepleri doğrultusunda bölümünde etkili hizmeti sunabilen,
Temizlik ve hijyen kuralları konusunda titiz,
Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,
İletişim yeteneği güçlü, ikna kabiliyeti yüksek,
Müşteri memnuniyetini ön planda tutacak, pratik, güler yüzlü,
Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirecek, motivasyonu yüksek olmak.
BİM - A101 PERSONEL ALIM KADROLARI NELER?
Kasa Reyon Personeli
Bölge Taze Gıda Personeli
Kasa Reyon Personeli
Kozmetik Personeli
Meyve-Sebze Personeli
Unlu Mamüller Personeli
Et-Şarküteri Personeli
Satış Elemanı
Kasiyer
Beden işçisi
Reyon görevlisi,
Perakende satış temsilcisi,
Ambar/Depo görevlisi,
Satış danışmanı
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
BİM'in personel alım ilanına başvuru yapacak adaylar, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra açılan sayfadaki sorulara yanıt vererek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.
BİM VE A101 BAŞVURU
Bim ile A101 'in personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki sayfalara gitmesi gerekmektedir.
https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx
Bim personel alımına başvuru yapmak için yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada başvuru formunu doldurarak müracaatınızı yapın.
https://www.a101.com.tr/kariyer
A101 personel alımına başvuru yapmak için de yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan ekranda iş başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak başvurunuzu tamamlayın.
Başvuru formları değerlendirme aşamasına alınır ve şartlara uyan adaylar , iş görüşmesine çağrılır.
A101 VE BİM İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Bim ve A101 marketler tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
İlkokul, lise ve üniversite mezunu olmak,
Yoğun çalışabilecek olmak,
Başvuru yapacak erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,
Takım çalışmasına yatkın , ekip çalışmasına uymu sağlayacak.
Müşterilere karşı güleryüzlü olmak ve iyi davranabilecek
Perakende sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen
Esnek ve Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek
İletişim becerisi yüksek olan
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olan.
Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip