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    • Ekonomi
    • 12.06.2020 16:57
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    • 12.06.2020 16:57
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    ve 'den 2.750-3000 TL maaşla şartları ve kadroları

    Normalleşme sürecinin hız kazanması ile birlikte ve bünyesine 14 farklı kadroda yüzlerce ı yapılıyor. genelinde yüzlerce şubeleri bulunan marketler zincirlerine yapılacak olan personel alımlarında adaylar başvuru yapabilecek. Peki - BİM personel alımı başvuru şartları neler? Hangi kadrolara personel alımı yapılacak? Peki hangi kadrolarda bu alımlar gerçekleştirilecek? Bu alımlar mağazada kasiyer, market görevlisi, reyon görevlisi, mağaza müdürü, genel beden işçisi, satış danışmanı gibi kadrolarda olacak ve bu alımlarda Türkiye genelinde istihdamlar edilecek. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    BİM ve A101'den 2.750-3000 TL maaşla en az ilkokul mezunu personel alım...

    Türkiye'nin önde gelen BİM ve A101 marketler zinciri bünyelerine en az ilkokul mezunu olmak koşulu ile yüzlerce personel alımı yapılıyor. Birçok şehirde farklı unvanlarda yapılacak olan alımların detayları ve başvuru şartları belli oldu. Öte yandan internet üzerinden başvuru da alınmaktadır. BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.) çeşitli münhal kadrolar için personel alımına tüm hızıyla devam ediyor. BİM internet sitesinden duyurulan açıklamaya göre; En az ortaöğretim mezunu erkek ve bayan genç personel adayları aranmakta. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

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    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    TC vatandaşı olmak,

    En az ilkokul mezunu olmak,

    Perakende mağazacılık sektöründe çalışabilecek, kariyer hedefi olan.

    Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış ,

    Takım çalışmasına uyum sağlayabilecek,

    Müşterilere karşı güler yüzlü olacak

    Dinamik, dikkatli ve sorumluluk sahibi,

    Müşterileri talepleri doğrultusunda bölümünde etkili hizmeti sunabilen,

    Temizlik ve hijyen kuralları konusunda titiz,

    Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,

    İletişim yeteneği güçlü, ikna kabiliyeti yüksek,

    Müşteri memnuniyetini ön planda tutacak, pratik, güler yüzlü,

    Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirecek, motivasyonu yüksek olmak.

    BİM - A101 PERSONEL ALIM KADROLARI NELER?

    Kasa Reyon Personeli

    Bölge Taze Gıda Personeli

    Kasa Reyon Personeli

    Kozmetik Personeli

    Meyve-Sebze Personeli

    Unlu Mamüller Personeli

    Et-Şarküteri Personeli

    Satış Elemanı

    Kasiyer

    Beden işçisi

    Reyon görevlisi,

    Perakende satış temsilcisi,

    Ambar/Depo görevlisi,

    Satış danışmanı

    BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

    BİM'in personel alım ilanına başvuru yapacak adaylar, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra açılan sayfadaki sorulara yanıt vererek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.

    BİM VE A101 BAŞVURU

    Bim ile A101 'in personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki sayfalara gitmesi gerekmektedir.

    https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx

    Bim personel alımına başvuru yapmak için yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada başvuru formunu doldurarak müracaatınızı yapın.

    https://www.a101.com.tr/kariyer

    A101 personel alımına başvuru yapmak için de yukarıdaki linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan ekranda iş başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak başvurunuzu tamamlayın.

    Başvuru formları değerlendirme aşamasına alınır ve şartlara uyan adaylar , iş görüşmesine çağrılır.

    A101 VE BİM İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Bim ve A101 marketler tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    İlkokul, lise ve üniversite mezunu olmak,

    Yoğun çalışabilecek olmak,

    Başvuru yapacak erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,

    Takım çalışmasına yatkın , ekip çalışmasına uymu sağlayacak.

    Müşterilere karşı güleryüzlü olmak ve iyi davranabilecek

    Perakende sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen

    Esnek ve Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek

    İletişim becerisi yüksek olan

    Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olan.

    Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip
    Haberler Ekonomi BİM ve A101'den 2.750-3000 TL maaşla en az ilkokul mezunu yüzlerce ilan ve personel alımı şartları ve kadroları
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