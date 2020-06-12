Türkiye'nin önde gelen BİM ve A101 marketler zinciri bünyelerine en az ilkokul mezunu olmak koşulu ile yüzlerce personel alımı yapılıyor. Birçok şehirde farklı unvanlarda yapılacak olan alımların detayları ve başvuru şartları belli oldu. Öte yandan internet üzerinden başvuru da alınmaktadır. BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.) çeşitli münhal kadrolar için personel alımına tüm hızıyla devam ediyor. BİM internet sitesinden duyurulan açıklamaya göre; En az ortaöğretim mezunu erkek ve bayan genç personel adayları aranmakta. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

HABERİN DEVAMI İÇİN DİĞER FOTOĞRAFLARA GEÇİNİZ