BİM 12 Haziran 2020 kataloğu! BİM aktüel ürünler neler? BİM çalışma saatleri 2020!

BİM 12 Haziran 2020 kataloğu yine dopdulu ürünlerle ve uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Teknolojiden hobi ürünlerine, ev gereçlerinden gıda ihtiyaçlarına, bisikletten deniz ürünlerine, spor malzemelerinden bahçe ürünlerine, kıyafetten aksesuara kadar daha pek çok kategoride ürün vatandaşlarla buluşuyor. Henüz inceleme fırsatı bulamayanlar için BİM 12 Haziran aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki BİM aktüel ürünler neler?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

BİM marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.