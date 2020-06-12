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    • Ekonomi
    • 12.06.2020 11:40
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    • 12.06.2020 11:40
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    ! ürünler neler? !

    yayınlandı ve vatandaşlar merakla incelenmeye başladı. Sabahın erken saatlerinden bu yana sorgulaması da sürüyor. Peki BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri geniş yelpazede indirimli ürünler sunan, çok tercih edilen markette bu hafta hangi kategoriden ürünler bulunuyor? Stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar acele ediyor. Peki nda neler var?

    BİM 12 Haziran 2020 kataloğu! BİM aktüel ürünler neler? BİM çalışma saatleri 2020!

    BİM 12 Haziran 2020 kataloğu yine dopdulu ürünlerle ve uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Teknolojiden hobi ürünlerine, ev gereçlerinden gıda ihtiyaçlarına, bisikletten deniz ürünlerine, spor malzemelerinden bahçe ürünlerine, kıyafetten aksesuara kadar daha pek çok kategoride ürün vatandaşlarla buluşuyor. Henüz inceleme fırsatı bulamayanlar için BİM 12 Haziran aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki BİM aktüel ürünler neler?

    BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

    BİM marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

    BİM 12 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU

    Haberler Ekonomi BİM 12 Haziran 2020 kataloğu! BİM aktüel ürünler neler? BİM çalışma saatleri 2020!
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