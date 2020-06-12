Bakan Pakdemirli açıkladı! 138 projeye 120 milyon lira

İki grupta onaylanan 138 projeye 120 milyon lira hibe sağlanacağını ve bu hibe sayesinde kırsalda toplam 290 milyon liralık yatırım yapılacağını aktaran Pakdemirli, projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbirinde 33, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar tedbirinde ise 105 projenin incelemesi tamamlanmış olup 'Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu' tarafından onaylanarak hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başlamıştır. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinde açıklanan projelerin 15'i bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi yatırımı, 7'si zanaatkarlık ve katma değerli ürünler yatırımı, 8'i kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri yatırımı, 3'ü de yenilenebilir enerji yatırımıdır. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar tedbirinde açıklanan projelerin 60'ı süt işleme tesisi ve süt toplama merkezi, 9'u kırmızı et işleme ve kesimhane, 4'ü kanatlı eti işleme ve kesimhane, 2'si su ürünleri işleme, 30'u meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu yatırımını kapsıyor."