Sıfır konutlarda 12 ay geri ödemesiz 180 aya kadar vadeli konutların satışında faiz oranı yüzde 0.64 oldu. İkinci el konut satışlarında ise yine 12 ay geri ödemesiz ve 180 ay vade ile faiz oranı yüzde 0.74 oldu.

'FAİZLER CİDDİ ANLAMDA DÜŞÜK'

Hürriyet'te yer alan habere göre, Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş "Ciddi anlamda düşük faiz var. Reel faizin altında bir faiz. Alıcılar bunun farkındalar. Bir daha böyle bir fırsat gelmeyeceğini biliyorlar." dedi.