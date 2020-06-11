3 kamu bankası tarafından geçtiğimiz hafta duyurulan tarihin en düşük faizli konut kredisinin ardından gözler yapılandırma olup olmayacağına çevrildi. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından düşük faizli konut kredisi paketlerini hazırladı. Konut kredisi kampanyasıyla birlikte koronavirüs nedeniyle sektörde hareketlilik başladı. Bu kampanyanın hemen öncesinde konut kredisi kullanan vatandaşların aklında "Konut kredisi yapılandırma olacak mı?" sorusu bulunuyor.

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA VAR MI?

Konut kredisi yapılandırma ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.