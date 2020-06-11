Hesabınızı anında boşaltıyorlar! Aman dikkat! Sakın bunu yapmayın! Milyonları ilgilendiriyor

"SİZİ ARAYANA HİÇBİR BİLGİYİ VERMEYİN"

Aziz Koçal, kısa süre önce Mersin'de benzer bir olayın yaşandığını, emekli bir vatandaşın maaşının yattığı gün hesabının boşaltıldığını belirterek, arayan kişilerin vatandaşı kimlik bilgilerini söyleyerek ikna ettiğini anlattı.

Bu konuda banka müşterisi olan tüketicilere uyarılarda bulunan Koçal, "Vatandaşlarımız, bankadan aradıklarını söyleyen hiç kimseye itibar etmemeli, kredi tanımlama, kredi kartı limiti artırma veya başka nedenle yapılan hiçbir aramada bilgilerini vermemeli." dedi.

Koçal, kendisine herhangi bir işlem şifresi geldiği anda tüketicinin direkt bankasını araması veya banka şubesine gitmesi gerektiğinin altını çizdi.