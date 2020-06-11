Kayıtdışı çalışanı sigorta yapana 1752 lira destek

paketi kapsamında kayıtdışı sorununu çözecek adımlar üzerinde de duruluyor. İşverenlerin kayıtdışı personeli sigortalı yapmasını teşvik edecek formüller gündeme geliyor. Buna göre;ilearasında sigortalı ya da kayıtdışı olarak çalışırken işten çıkartılmış olanlarla halen kayıtdışı çalışanlar fiilen çalıştırılırsa aylıkücret desteği verilmesi üzerinde duruluyor. Pakette olması beklenen düzenlemeler uyarınca, kayıtdışı çalışırken işsiz kalan ve işsiz durumda bulunanlara ise işten çıkarma yasağı süresincenakit ücret desteği verilecek.ilekolay istihdam konusundaçeşitli seçenekler sunulacak. Örneğin; projelerde3 yılı geçmemek üzere iş sözleşmeleri yapılacak.Bu yaş grubundan işe alım yapan işletmelere primdesteği sağlanacak. Bu kesimin iş hayatına dahakolay katılabilmesi için süreli sözleşme şartlarıesnetilecek.