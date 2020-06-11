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    • Ekonomi
    • 11.06.2020 Gazete
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    Kayıtdışı çalışanı sigorta yapana 1752 lira destek

    paketi kapsamında kayıtdışı sorununu çözecek adımlar üzerinde de duruluyor. Kayıt içine alınan çalışan için destek verilecek. Destekten yararlanan kayıtdışı çalışanlar nedeniyle işverenlere ceza kesilmeyecek.

    Çalışana sigorta!
    İstihdam Kalkanı paketi kapsamında kayıtdışı sorununu çözecek adımlar üzerinde de duruluyor. İşverenlerin kayıtdışı personeli sigortalı yapmasını teşvik edecek formüller gündeme geliyor. Buna göre; 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 arasında sigortalı ya da kayıtdışı olarak çalışırken işten çıkartılmış olanlarla halen kayıtdışı çalışanlar fiilen çalıştırılırsa aylık bin 752 lira ücret desteği verilmesi üzerinde duruluyor. Pakette olması beklenen düzenlemeler uyarınca, kayıtdışı çalışırken işsiz kalan ve işsiz durumda bulunanlara ise işten çıkarma yasağı süresince aylık bin 177 nakit ücret desteği verilecek.


    50 YAŞ ÜSTÜNE KOLAY ISTIHDAM
    25 yaş altı gençler     ile 50 yaş üstüne kolay istihdam konusunda çeşitli seçenekler sunulacak. Örneğin; projelerde 3 yılı geçmemek üzere iş sözleşmeleri yapılacak. Bu yaş grubundan işe alım yapan işletmelere prim desteği sağlanacak. Bu kesimin iş hayatına daha kolay katılabilmesi için süreli sözleşme şartları esnetilecek.

    HAZAL ATEŞ

    Haberler Ekonomi Kayıtdışı çalışanı sigorta yapana 1752 lira destek
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