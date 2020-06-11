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    • Ekonomi
    • 11.06.2020 16:05
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    • 11.06.2020 16:28
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    Kamu ları musluklarını açtı! Normalleşmeye kesintisiz destek

    Kamu ları koronavirüsle mücadele sürecinde desteğini kesintisiz sürdürdü. verilerine göre bankaların TL hacmi 29 Mayıs-5 Haziran haftasında 13 milyar lira artarak 2 trilyon 24 milyara çıktı. Aynı dönemde kamu bankalarının kredileri 6 milyar lira artarak 1 trilyon 12 milyara yükselirken, özellerin kredi hacmi 3, yabancıların kredileri ise 4 milyar TL arttı. Sabah Gazetesi'nden Oktay Özdabakoğlu'nun özel haberi.



    Koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmak için yürütülen finansal mücadelede, her kesime sağladıkları finansmanla toplumun nefes almasını sağlayan kamu bankaları, normalleşme sürecinin ilk haftasında da desteği kesintisiz sürdürdü.



    1 Haziran'da normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için konuttan taşıta, mobilyadan tatile 4 yeni paket açıklayan kamu bankalarının kredi hacmi, rakiplerinden iki kat fazla arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre bankaların TL kredi hacmi 29 Mayıs-5 Haziran haftasında 13 milyar lira artarak 2 trilyon 24 milyara çıktı.



    Aynı dönemde kamu bankalarının kredileri 6 milyar lira artarak 1 trilyon 12 milyara yükselirken, özellerin kredi hacmi 3, yabancıların kredileri ise 4 milyar TL arttı.



    GÜNDE 2.6 MİLYAR TL
    Kamu bankaları söz konusu hafta her gün ortalama 2.6 milyar TL kredi kullandırdı. Kamu bankalarının kampanya başlattığı tüketici kredileri 1 haftada 2.3 milyar lira, günde ortalama ise 460.4 milyon lira attı.



    Kamu bankalarının tüketici kredileri 260.4 milyardan, 262.7 milyara yükselirken, konut kredileri 355 milyon TL, ihtiyaç kredileri 1 milyar 925 milyon TL, taşıt kredileri ise 22 milyon TL arttı.



    Kamu bankaları, koronavirüs sürecinde de TL kredilerde 13 Mart-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 252 milyar liralık artışın 187 milyar lirasına imza atmıştı.

    MİLYON TL KREDİ

    TÜKETİCİ KREDİSİ

    KONUT

    İHTİYAÇ

    TAŞIT

    29 MAYIS

    1.006.279

    260.412

    124.796

    134.189

    1.426

    5 HAZİRAN

    1.012.308

    262.714

    125.151

    136.114

    1.448


    OKTAY ÖZDABAKOĞLU/SABAH

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