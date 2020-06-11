Koronavirüsün ekonomiye etkilerini azaltmak için yürütülen finansal mücadelede, her kesime sağladıkları finansmanla toplumun nefes almasını sağlayan kamu bankaları, normalleşme sürecinin ilk haftasında da desteği kesintisiz sürdürdü.
1 Haziran'da normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için konuttan taşıta, mobilyadan tatile 4 yeni paket açıklayan kamu bankalarının kredi hacmi, rakiplerinden iki kat fazla arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre bankaların TL kredi hacmi 29 Mayıs-5 Haziran haftasında 13 milyar lira artarak 2 trilyon 24 milyara çıktı.
Aynı dönemde kamu bankalarının kredileri 6 milyar lira artarak 1 trilyon 12 milyara yükselirken, özellerin kredi hacmi 3, yabancıların kredileri ise 4 milyar TL arttı.
GÜNDE 2.6 MİLYAR TL
Kamu bankaları söz konusu hafta her gün ortalama 2.6 milyar TL kredi kullandırdı. Kamu bankalarının kampanya başlattığı tüketici kredileri 1 haftada 2.3 milyar lira, günde ortalama ise 460.4 milyon lira attı.
Kamu bankalarının tüketici kredileri 260.4 milyardan, 262.7 milyara yükselirken, konut kredileri 355 milyon TL, ihtiyaç kredileri 1 milyar 925 milyon TL, taşıt kredileri ise 22 milyon TL arttı.
Kamu bankaları, koronavirüs sürecinde de TL kredilerde 13 Mart-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 252 milyar liralık artışın 187 milyar lirasına imza atmıştı.
|
|
MİLYON TL KREDİ
|
TÜKETİCİ KREDİSİ
|
KONUT
|
İHTİYAÇ
|
TAŞIT
|
29 MAYIS
|
1.006.279
|
260.412
|
124.796
|
134.189
|
1.426
|
5 HAZİRAN
|
1.012.308
|
262.714
|
125.151
|
136.114
|
1.448
OKTAY ÖZDABAKOĞLU/SABAH