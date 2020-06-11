



1 Haziran'da normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için konuttan taşıta, mobilyadan tatile 4 yeni paket açıklayan kamu bankalarının kredi hacmi, rakiplerinden iki kat fazla arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre bankaların TL kredi hacmi 29 Mayıs-5 Haziran haftasında 13 milyar lira artarak 2 trilyon 24 milyara çıktı.