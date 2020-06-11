Corona virüs salgınının ekonomik anlamda olumsuz etki yaratmaması için temel ihtiyaç desteği kredisi alınan önlemler arasında bulunuyor. Devletin korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı ekonomik yardımlar devreye girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı temel ihtiyaçların karşılanması için kamu bankaları kanalıyla vatandaşlara 10 bin liraya kadar 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadede kredi kullandırmıştı. Peki temel ihtiyaç kredisi başvuruları sonuçlandı mı? Halkbank ve Vakıfbank temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonucu, Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonuç sorgulama ekranı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Temel ihtiyaç kredisine başvuru yapan ve başvuru sonucu SMS olarak gelen vatandaşlar 10 Bin TL olarak başvuru yaptıkları kredide 3 Bin Tl olarak onaylanmanın sebebini öğrenmek istemekteler. Bilindiği gibi Ekonomik istikrar Kalkanı açıklamasında açıklanan 3 farklı paket içerisinde Bin Tl kredi yer almıyordu. Bazı bankalar daha sonra resmi internet siteleri üzerinden yaptıkları açıklamada 3 Bin Tl Kredi verdiklerini belirterek 6 ay geri ödemesiz 30 ay ödemeli olarak 0,49 vade oranından yararlandırılacak.
Halkbank Temel İhtiyaç Destek kredisi Başvuru sorgulamak için tıklayın
Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama için tıklayın
Vakıfbank Temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sorgulama için tıklayın
3,7 milyon kişi başvurdu,
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak temel ihtiyaç destek kredisi isin 3 milyon 700 bin vatandaşaın başvuruda bulunduğunu ve ödemelerin bu hafta yapılmaya başlanacağı bilgisini verdi. Bakanın açıklamasının ardından bir çok kişi temel ihtiyaç kredisi başvuru sonucunu merak etmeye başladı.
Temel İhtiyaç destek kredisi nedir?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu bankaları aracılığı ile verilen ve 5 bin lira ile 10 bin lira arası sağlanacak olan 6 ay geri ödemesiz toplam 36 aylık kredi türüdür. Krediye başvurmak için kamu bankalarının internet şubesinden yada mobil uygulamalar üzerinden başvuru yapılabilir. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kanalıyla yapılacak başvuruları hane geliri aylık 5 bin liranın altında olan kişileri başvuruda bulunabiliecek.