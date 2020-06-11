Temel ihtiyaç kredisine başvuru yapan ve başvuru sonucu SMS olarak gelen vatandaşlar 10 Bin TL olarak başvuru yaptıkları kredide 3 Bin Tl olarak onaylanmanın sebebini öğrenmek istemekteler. Bilindiği gibi Ekonomik istikrar Kalkanı açıklamasında açıklanan 3 farklı paket içerisinde Bin Tl kredi yer almıyordu. Bazı bankalar daha sonra resmi internet siteleri üzerinden yaptıkları açıklamada 3 Bin Tl Kredi verdiklerini belirterek 6 ay geri ödemesiz 30 ay ödemeli olarak 0,49 vade oranından yararlandırılacak.

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