Emekliye müjde! İhtiyaç halinde anında düşük faizli kredi alabilecekler!

Emekliye büyük müjde geldi. Bu anlamda nakit ihtiyacı olduğu anda emeklilere düşük faizli kredi verilebilecek. Alınan kredi taksitlerinin emekli maaşının yüzde 70'ini geçmemesi gerekir. Kredi almak isteyen kişinin emekli maaşını aldığı bankanın dışında herhangi bir kredi talebinin bulunmaması şarttır. Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar hangileridir? Emeklilere kredi şartları nelerdir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

HALKBANK

Halkbank Mutlu Emekli Kredisiyle emekli müşterilerine özel bir kredi kampanyası başlatılmıştır. Limiti 50 bin TL olarak belirlenen kredi 60 ay ve faiz oranı yüzde 0.98 olarak uygulamaya konulmuştur.

ING BANK

Emekli maaşını ING Bank'a taşıyanlara özel olarak Turuncu Ekstra ile harcayabilecekleri nakit promosyon imkanı sunulur. Emekliler 60 ay vadeli ihtiyaç kredisini 3 ay erteleme seçeneğiyle yüzde 0.79'dan başlayan faiz imkanıyla alabilirler.

ZİRAAT BANKASI

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası'ndan alanlara "Emeklinin Artısı Kredi Paketi" kapsamında konut ve nakit ihtiyaçlarını karşılamak adına kredi seçeneği sunulmuştur. Buna göre; tüketici kredisi için 20 bin TL tutarında 60 ay vadeli yüzde 0.98 faiz oranıyla kredi verilmektedir. Konut kredisi için ise 100 Bin TL tutarında 120 ay vadeli yüzde 0.94 faiz oranıyla kredi seçeneği geliştirilmiştir.

Not: Faiz oranları, bankaların günlük kararına göre değişiklik gösterebilir.

FİBABANKA

18 ay vade seçeneğiyle 3 bin liraya kadar emeklilere faizsiz kredi veren banka, kendi müşterilerine yönelik bir avantaj sunmaktadır. Yani farklı banka müşterisi olanların, bu krediden yararlanma hakları bulunmuyor.

Banka emekli maaş müşterilerine verdiği kredi kapsamında, 18 aya kadar geniş bir geri ödeme seçeneği sunarak sektörde oldukça iddialı bir kredi imkânı sunmaktadır. Kredinin alt vade limiti ise, 12 aydır. Yani vadelerinizi, 12 ile 18 ay arasında seçmeniz mümkündür.

3 bin TL'ye kadar kullanılan kredi için faiz almayan banka, müşteri sadakat programına gör 3 bin TL üzeri kredi talep eden müşterileri için yine 3 bin TL kadar olan kısmına faiz işletmeyip, kredinin geri kalan kısmı için faiz almaktadır.

DENİZBANK

Denizbank 1.000 liraya ihtiyaç duyan müşterilerine özel faizsiz ve masrafsız kredi veriyor. Bana 1000 lira yeter diyorsanız hiçbir dosya masrafı ve sigorta masrafı ödemeden sıfır faizli 1000 lira limitli Denizbank ihtiyaç kredisine başvurarak hiç faiz ödemeden acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Denizbank 1000 lira masrafsız faizsiz kredi vermek için kredi başvurusunda bulunan emeklilerde mevduat hesabına iki adet otomatik ödeme talimatı vermeleri dışında herhangi bir talepte bulunmamaktadır. Ayrıca verilen 2 adet faturanın otomatik ödemesini 1 yıl boyunca düzenli sabit olarak yapmanız gereklidir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası da emeklilere kredi imkanı sunan bankalardan biridir. 5 bin TL' den 50 bin TL' ye kredi imkanı bulunmaktadır. Vade ise diğer bankalardan farklı olarak 60 aydır. Kredi başvuruları internet bankacılığından, ATM' lerden, şubelerden ve telefon aracılığı ile yapılabilmektedir. 50 bin TL tutarındaki kredinin faiz oranı %0,99′ dur. 5 bin TL kredide banka 25 TL, 50 bin TL' de ise 250 TL dosya masrafı talep etmektedir. Kredi talebinde bulunabilmek için maaşınızı Türkiye İş Bankasından almanız gerekiyor. Maaşınızı bu bankadan almıyorsanız emekli müşterilere sunulan farklı kredi imkanlarından faydalanamıyorsunuz. Emekli aylığını bu bankadan alan müşterilerin başvuru esnasında hiçbir evrak, kefil ya da teminat göstermelerine gerek kalmıyor.