Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından en düşük faizli kredi paketi konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara duyuruldu. Kamu bankalarının tarihin en düşük faizli konut kredilerini başlatması sonrası emlak piyasasında hareketlilik başladı. Bu kapsamda kredi çekmeyi düşünenler ödeme planlarının nasıl olacağını merak ediyor. Peki, konut kredisi ödemeleri ay ay taksitleri nasıl ve ne kadar olacak? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

KONUT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Konut kredisi başvuruları, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılıyor.

Avantajlı faiz oranları ile kullanılabilecek konut kredileri ister aylık eşit taksitlerle, ister 12 aya kadar ödemesiz dönem imkanı ile 15 yıla varan vadede, yüzde 10'dan başlayan, düşük peşinat oranı ile yararlanılabilecek.