ABD ile Çin başta olmak üzere dünya genelinde ekonomilerin beklenenden çok daha yavaş toparlanacağı endişeleri de fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin, nisan ayında vardıkları günlük 9,7 milyon varillik petrol kesintisi anlaşmasını temmuz ayının sonuna kadar uzatma kararı almasının küresel petrol fiyatlarının hızlı düşüşüne engel olduğunu belirtiyor.

Bu arada, Libya'daki en büyük petrol sahası Şerara'da silahlı grupların saldırısı nedeniyle durdurulan petrol üretiminin birkaç saat sonra yeniden başladığı açıklandı.

Brent petrolde teknik olarak 41,81 ile 43,41 dolar aralığının direnç, 40,21 ile 38,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.