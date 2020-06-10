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    • Ekonomi
    • 10.06.2020 11:33
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    • 10.06.2020 11:33
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    Son dakika: ve AŞ () arasında sözleşme imzalandı

    Son dakika haberlerine göre, ve AŞ () arasında solunum cihazı ile ilgili ürün üretim sözleşmesi imzalandı.

    ASELSAN'dan yeni sözleşme kararı!

    ve AŞ () arasında solunum cihazı ile ilgili ürün üretim sözleşmesi imzalandı.

    ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile USHAŞ arasında yoğun bakım solunum cihazı ile ilgili olarak dün ürün üretim sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında, ASELSAN'a toplam 31 milyon 315 bin ABD doları tutarında orta seviye yoğun bakım mekanik ventilatörü siparişi verilmiştir." denildi.

    Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2020 yılı içinde tamamlanacağı bildirildi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: ASELSAN ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) arasında sözleşme imzalandı
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