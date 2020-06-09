HES kodu alma SMS ile nasıl yapılır? Hayat Eve Sığar HES kodu nedir, nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) kodu SMS ile hemen alınıyor ve şehirler arası seyahat etmeyi hızlandırıyor. 1 Haziran itibariyle şehirler arası seyahat yasağının kaldırılmasıyla birlikte vatandaşların seyahatlerde zorunlu olan HES kodu nasıl alınır? Merakı daha da artmaya başladı. SMS ile HES kodu alma işleminin nasıl yapıldığını haberimizden öğrenebilirsiniz.
SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?
SMS ile HES kodu alımı ise HES yazıp boşluk bırakarak sırayla olacak şekilde TC kimlik numarası, kimlik kartı ön yüzünde yer alan seri numarası son 4 hanesi ve paylaşım süresi gün olarak yazılmalı ve 2023'e SMS olarak gönderilmelidir. Bu işlemi yapmanızın ardından yazmış olduğunuz gün sayısı kadar süre içerisinde kullanabileceğiniz HES kodunu telefonunuz SMS olarak gönderilecektir.
Örnek mesaj; HES 12345678901 1234 17
Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacaktır.
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU NASIL ALINIR?
Hayat Eve Sığar (HES) kodu alarak şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Hayat Eve Sığar" akıllı telefon uygulamasını Android telefonlarda Google Play Store'dan İOS işletim sistemli telefonlarda ise AppStore üzerinde indirmeleri gerekmektedir.
Ardından Hayat Eve Sığar uygulamasını açarak HES kodu işlemlerini seçmelisiniz ve uygulama tarafından istenen bilgileri girerek devamında gelecek olan yönlendirmeleri uygulayarak süreli ya da süresiz HES kodunuzu alıp seyahat bileti rezervasyon ya da satın alım işlemlerinizde kullanabilirsiniz.
SEYAHATLERDE HES KODU ZORUNLU MU?
HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.
Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.
Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.