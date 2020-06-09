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    • 09.06.2020 10:04
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    'da rekor sonrası yükseliş sürüyor | 9 Haziran 2020 BIST 100 endeksi

    'da BIST 100 endeksi, 307,86 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 109.944,95 puana çıktı. Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

    Borsa İstanbul'da rekor sonrası yükseliş sürüyor

    'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,28 artışla 109.944,95 puana yükseldi.

    Açılışta BIST 100 endeksi, 307,86 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 109.944,95 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,35 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile metal eşya, makine oldu.

    Dün, üst üste 13 günlük rekor yükseliş serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 109.637,08 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

    Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın kararları öncesi piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

    Haberler Ekonomi Borsa İstanbul'da rekor sonrası yükseliş sürüyor | 9 Haziran 2020 BIST 100 endeksi
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