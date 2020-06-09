1000 TL yardım başvuru sonucu vatandaşlar tarafından devamlı olarak aratılıyor. Bu anlamda sayfamızda bu konu hakkında bilgiler verdik.

Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan ihtiyaç sahiplerine devlet tarafından ödenen pandemi yardım parasının 3. fazı için başvurular devam ediyor. Peki sosyal yardım başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? 1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Bakan Selçuk, 3. fazda şimdiye kadar 1 milyon 13 bin 287 kişiye ödemelerin yapıldığını açıkladı. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz. Sosyal yardım başvuru sonuçları E-Devlet uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.