1000 TL yardım başvuru sonucu vatandaşlar tarafından devamlı olarak aratılıyor. Bu anlamda sayfamızda bu konu hakkında bilgiler verdik.
Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan ihtiyaç sahiplerine devlet tarafından ödenen pandemi yardım parasının 3. fazı için başvurular devam ediyor. Peki sosyal yardım başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? 1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Bakan Selçuk, 3. fazda şimdiye kadar 1 milyon 13 bin 287 kişiye ödemelerin yapıldığını açıkladı. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz. Sosyal yardım başvuru sonuçları E-Devlet uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı. TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre; 0- Pazartesi 2-Salı 4-Çarşamba 6-Perşembe 8- Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz. Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURU SONUCU AÇIKLANDI MI?
Koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi ailelere başvuru yapılmadan 1. ve 2. faz sosyal yardım paraları ulaştırıldı. Bu ilk iki yardımdan faydalanamayan ailelere yönelik e-devlet üzerinden, hane başına 1000 lira yardım yapılması için başvurular alındı ve alınmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti
Ayrıca resmi Twitter hesabından açıklama yapan Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı projesi verilerini paylaştı. Toplamda 11,5 Milyar TL destek sağlandığını ve 3. fazda şimdiye kadar 1 milyon 13 bin 287 kişiye ödemelerin yapıldığını açıkladı. Peki pandemi 1000 lira sosyal yardım sonuçları açıklandı mı? 4. faz sosyal yardım başvurusu olacak mı?
E DEVLET ÜZERİNDEN SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI
4. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU OLACAK MI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalarla, 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulünün devam ettiğinin altını çizdi. Açıklamalardan sosyal yardımlarda 4. faz başvurularının henüz gündemde olmadığı ve sosyal yardım isteyenlerin 3. faza başvuru yapabileceği söylenebilir.
SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUCU
Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Sosyal yardımdan faydalanmak isteyenlerin başvuruları şu anda değerlendiriliyor. Sonuçlar açıklanır açıklandığında sayfamızdan takip edebilirsiniz.
SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar, 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler), İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar, İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Programı Başvuru Açıklaması;
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler), İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar, İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar.