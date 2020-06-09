Bugün dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıt hakkındaki araştırmalar piyasaların kapanış saatlerinde artış gösterdi. Altın piyasasında, en düşük 368 bin 500 lira, en yüksek 373 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artarak 373 bin 800 liradan tamamladı. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 6.80 seviyelerinden işlem görüyor. Peki, dolar ve euro kaç TL oldu? 9 Haziran canlı döviz kurlarında son durum nedir? İşte detaylar...

BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?