Bugün dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıt hakkındaki araştırmalar piyasaların kapanış saatlerinde artış gösterdi. Altın piyasasında, en düşük 368 bin 500 lira, en yüksek 373 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artarak 373 bin 800 liradan tamamladı. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 6.80 seviyelerinden işlem görüyor. Peki, dolar ve euro kaç TL oldu? 9 Haziran canlı döviz kurlarında son durum nedir? İşte detaylar...
BUGÜN DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 373 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 368 bin 500 lira, en yüksek 373 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artarak 373 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 246 milyon 139 bin 946,69 lira, işlem miktarı ise 3.432,63 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 248 milyon 153 bin 450,93 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ASYA BORSALARI JAPONYA HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.
Asya tarafında ekonomilerin açılmasına ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlenirken, bölgede artan jeopolitik riskler yakından takip ediliyor.
Halihazırda Çin'in Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin tepkilerle bölgede artan gerilim, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yaşananlarla tırmandı.
Kuzey Kore, aktivistlerin ülkeye broşür göndermesine ilişkin yaşanan gerilim üzerine Güney Kore ile tüm iletişim kanallarını keseceğini açıkladı.
Bu gelişmelere karşın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,6 artarak 2.956 puandan kapandı.
Japonya'da ise mayıs ayı makine araç siparişlerinin yıllık yüzde 52,8'le sert düşmesi ve yendeki güçlenmenin etkisiyle Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı. Endeks, günü yüzde 0,4 düşüşle 23.091 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 108,1 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 34.618 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 yükselişle 25.197 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 primle 2.189 puanda seyrediyor.
ALTIN YENİDEN 1,700 DOLARI AŞTI
Dünya Bankası'nın, küresel gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) beklenen yüzde 5.2 düzeyindeki daralma ile, dünyanın son onyılların en derin durgunluğuyla karşı karşıya olduğu uyarısı yaptığı raporun yayınlanmasının ardından altın fiyatları tırmanışa geçerek 1,700 doları aştı.
Dünya Bankası'nın, Küresel Ekonomik Görünüm Haziran 2020 raporunda, Covid-19 kaynaklı krizin yansımalarınının, küresel ekonomiyi büyük sıkıntıya sokacağına dikkat çekildi. Raporda, bu sıkıntıların büyük ölçüde, "düşük yatırım, kaybedilen işlerden dolayı insan sermayesinde ve eğitimde yaşanacak büyük erozyon, küresel ticaret ve arz zincirinde parçalı yapıya dönüşüm gibi gelişmeler kaynaklı olacağı vurgulandı.
Ünlü Menkul Değrler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının 1,700 dolardan uzaklaşmamaya çalıştığına işaret ederek, "Altının ons fiyatı geride bıraktığımız haftada 1,670 dolara kadar geriledikten sonra yeni haftaya daha ılımlı bir zeminde başladı" dedi ve ekledi:
"Ancak gerek dolar endeksinin son dönemdeki geri çekilmenin ardından 96.5 seviyesinin üzerinde taban oluşturmaya başlaması gerekse küresel risk iştahının ılımlı olması değerli metallerin destek bulmasını önemli ölçüde zorlaştırıyor."
Buna karşılık, ABD'nin Meksika Körfezi bölgesindeki petrol şirketleri, Cristobal adı verilen tropikal fırtınanın ardından üretime başlamaları üzerine, petrol fiyatları düştü. Fırtına nedeniyle bölgedeki petrol şirketleri, üretimi yaptıkları kuyuların yaklaşık yüzde 35'ini geçen hafta boyunca kapatmak zorunda kalmışlardı.
Petrol piyasalarında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun, üretim kısıntılarını Temmuz sonuna kadar uzatmalarına karşın, Suudi Arabistan'ın gönüllü kısıntısını bu ay sonu sonlandıracağını açıklamasının ardından, ABD'de petrol üretiminin yeniden artması üzerine, duraksayan fiyatların yönü aşağıya döndü.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.98 düşüşle 40.40 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0,93 düşüşle 38.27 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.06 düşüşle 17.76 dolar,
- altın, yüzde 1.30 düşüşle 1,720.29 dolar,
- bakır, yüzde 1.02 artışla 5,717.00 dolar,
- platin, yüzde 0.47 artışla 843.77 dolar,
- paladyum yüzde 3.03 düşüşle 1,946.96 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 376 liraya, çeyrek altın 617 liraya, Cumhuriyet altını da 2,456 liraya yükseldi.
AVRUPA BORSALARI SATICILI SEYREDİYOR
Avrupa borsalarında satış ağırlıklı seyir izleniyor. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 373 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1 azalışla 12.696 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 düşerek 6,434 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kaybederek 7.7670 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 gerileyerek 5.141 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,6 azalarak 19.900 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,1270, sterlin/dolar paritesi 1,2670 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik iyimserliğe karşın dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetin "benzersiz biçimde" daraldığını ve ikinci çeyrekte yüzde 13 küçülme beklediklerini belirtmesinin ardından risk iştahının azaldığını ifade etti.
Yarın kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, gün içerisinde Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydetti.