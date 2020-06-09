"KAR SATIŞI KORKUTMASIN ALIM FIRSATI VAR"

Borsa İstanbul'da da bu iyimser hava devam ediyor. Özellikle son 13 günde yaşanan ve bir rekor olan yükseliş dün akşam saatlerinde gelen kar satışları öve bugün yaşanan kar realizasyonu ile yönünü ayağı çevirdi. Bu noktada özellikle 108.500 seviyesi önemli bir direnç olarak görüyoruz. Yukarıda ise 110 binin üzerinde kaldığı sürece yönünü yeniden yukarı çevirecektir.

Ancak borsada inişli çıkışlı bir trendin olması doğal kabul edilmeli. Hiçbir enstrüman sürekli artamayacağı gibi sürekli de düşmez. Neticede geri çekilmeler olacak ve kazanç için satışlar yapılacaktır. Hisse senetleri piyasasında özellikle bu tür geri çekilmeler kademeli olarak alım fırsatları da oluşturacaktır. Bu dönemde yatırımcıların temkinli olması, paralarını yatıracakları hisse senetleri konusunda seçici davranması önem kazanacaktır.