Küresel piyasaların gözü Fed'e çevrildi

Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,36, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,25 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,71 değer kazandı.

Asya borsaları ise yeni haftaya karışık bir seyirle başladı. Japonya'da açıklanan GSYH verisinin ilk çeyrekte yüzde 2,2 ile beklentilerden daha fazla düşüş kaydetmesine kaşın Nikkei 225 endeksi, artan küresel risk iştahı ile yüzde 1 değer kazandı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izlerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, geçen hafta boyunca yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 15 Mayıs'ta başlayan ve cuma günkü kapanışa kadar devam eden 13 günlük ralli ile tarihinin aralıksız en uzun soluklu yükselişini yaptı. Cuma günü yüzde 0,44 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,27, 13 günlük ralli sürecinde de yüzde 10,9 prim yaptı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin karantina tedbirlerinin kaldırılması ve buna bağlı olarak ekonomilerin tekrar canlanmasının, pay piyasalarındaki yükseliş isteğini beslediğini ifade etti.

Bu hafta, çarşamba günü gerçekleştirilecek Fed'in Açık Piyasa Komitesi toplantısının yanı sıra hafta genelinde ABD ve Çin'de enflasyon ile Avrupa'da büyüme ve sanayi üretim verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, bugün önemli bir veri olmaması nedeniyle Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapması beklenen ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin destek, 113.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.