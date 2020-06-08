Kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Araç ve konut almak, nakit ihtiyacını karşılamak ya da tatile çıkmak isteyenler için kamu bankaları konut, taşıt, tatil ve mobilya için yeni kredi paketleri hazırladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için devreye alınacak olan dört yeni kredi paketi hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

TAŞIT KREDİ PAKETİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

Sıfır ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.